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09. 01. 2017

МНС хочет отменить ограничения на перемещение и хранение сигарет с акцизами

Министерство по налогам и сборам Беларуси выступило с инициативой отменить ограничения на перемещение и хранение физлицами сигарет, маркированных акцизными марками, независимо от наличия или отсутствия документов, подтверждающих легальность их приобретения. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе МНС.

На сегодняшний день по Беларуси можно свободно перевозить без документов и акцизных марок не более 1000 сигарет и до 1 килограмма табака или других табачных изделий. «В количественных ограничениях на перемещение и хранение маркированных табачных изделий нет необходимости, потому легальность происхождения сигарет подтверждается акцизными марками», - пояснили представители Министерства по налогам и сборам.
 
Одновременно с этим ограничения на перемещение и хранение физлицами табачных изделий, которые не были маркированы акцизными марками, сохраняются: не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), а также до 250 г табака или иных табачных изделий. 
 
Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях», в который включено данное предложение, вынесен на общественное обсуждение.
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