МНС хочет отменить ограничения на перемещение и хранение сигарет с акцизами

Министерство по налогам и сборам Беларуси выступило с инициативой отменить ограничения на перемещение и хранение физлицами сигарет, маркированных акцизными марками, независимо от наличия или отсутствия документов, подтверждающих легальность их приобретения. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе МНС.

На сегодняшний день по Беларуси можно свободно перевозить без документов и акцизных марок не более 1000 сигарет и до 1 килограмма табака или других табачных изделий. «В количественных ограничениях на перемещение и хранение маркированных табачных изделий нет необходимости, потому легальность происхождения сигарет подтверждается акцизными марками», - пояснили представители Министерства по налогам и сборам.

Одновременно с этим ограничения на перемещение и хранение физлицами табачных изделий, которые не были маркированы акцизными марками, сохраняются: не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), а также до 250 г табака или иных табачных изделий.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях», в который включено данное предложение, вынесен на общественное обсуждение.