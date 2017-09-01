За выходные в Минске более 30 человек госпитализировали с обморожениями

За минувшие выходные, 7 и 8 января, в Минске 31 человек был госпитализирован в больницу с обморожениями. Всего за помощью к медикам по поводу переохлаждения организма обратилось 73 человека.

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В комитете по здравоохранению Мингорисполкома сообщили, что в основном люди пострадали от отморожения кистей рук, лица и стоп. Всем обратившимся своевременно оказали медицинскую помощь, сейчас состояние пациентов удовлетворительное. Также к врачам обращались пострадавшие от гололедных травм - вывихов, растяжений и переломов конечностей, пишет БелТА

По информации МЧС, с начала 2017 года в Минской области обморожение (переохлаждения) получил 41 человек, в том числе 2 ребенка. По этой же причине погибли 3 человека.

Спасатели рекомендуют придерживаться некоторых правил, выходя на улицу в морозную погоду. Тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление организма в результате перенесенных заболеваний, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы являются частыми спутниками обморожения.

Пострадавших нужно как можно быстрее доставить в теплое помещение снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Также нужно дать человеку горячее обильное питье, например, теплый сладкий чай. Можно добавить обезболивающее. Одновременно с этим нужно позвонить в скорую помощь.