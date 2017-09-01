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09. 01. 2017

Под Полоцком водитель автобуса потерял сознание и съехал в кювет

Фото: сообщество "Полоцк и Новополоцк" Источник фото: "ВКонтакте"

Сегодня, 9 января, в Полоцком районе рейсовый автобус №10, в котором находилось 25 пассажиров, вылетел в кювет. Как сообщили в ГАИ Витебской области, причиной ДТП стало то, что водителя автобуса внезапно потерял сознание.

Авария произошла около трех часов дня на автодороге между Полоцком и Новополоцком, недалеко от деревни Ропно. Предварительно установлено, в результате происшествия пострадали два пассажира.
 
Интернет-пользователи сообщили, что из-за аварии с автобусом на этом участке дороги было временно затруднено движение автомобилей. ГАИ устанавливает обстоятельства произошедшего.
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