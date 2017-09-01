Под Полоцком водитель автобуса потерял сознание и съехал в кювет

Сегодня, 9 января, в Полоцком районе рейсовый автобус №10, в котором находилось 25 пассажиров, вылетел в кювет. Как сообщили в ГАИ Витебской области, причиной ДТП стало то, что водителя автобуса внезапно потерял сознание.

Авария произошла около трех часов дня на автодороге между Полоцком и Новополоцком, недалеко от деревни Ропно. Предварительно установлено, в результате происшествия пострадали два пассажира.

Интернет-пользователи сообщили, что из-за аварии с автобусом на этом участке дороги было временно затруднено движение автомобилей. ГАИ устанавливает обстоятельства произошедшего.