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09. 01. 2017

Минобразования: сдача ЦТ по 4 предметам расширяет выбор специальности

Возможность сдачи централизованного тестирования по четырем учебным предметам раскрывает перед абитуриентами больше возможностей по выбору специальностей. Об этом заявил сегодня начальник управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович, комментируя изменения в правилах приема в вузы и ссузы.

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Одним из главных нововведений подписанного президентом указа является то, что абитуриентам разрешили сдавать ЦТ по четырем предметам (ранее – три). Однако при поступлении они будут подавать только три сертификата с полученными баллами. По словам Сергея Касперовича, у абитуриентов появляется возможность, исходя из полученных результатов на ЦТ, выбирать уже из большего перечня специальностей, пишет БелТА.
 
Также представитель Министерства образования назвал положительным моментом увеличения срока действия сертификатов ЦТ до двух лет. Таким образом, если абитуриент не сможет поступить в первый год, то при второй попытке он может принести те же сертификаты в приемную комиссию.
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