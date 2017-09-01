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09. 01. 2017

80 стран, с которыми Беларусь ввела 5-дневный безвизовый режим – список

Министерство иностранных дел Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Министерство иностранных дел Беларуси рассчитывает на ответные шаги после введения безвизового въезда для граждан 80 государств. Сегодня МИД опубликовал полный список стран, граждане которых смогут находиться в Беларуси до пяти дней без оформления визы, если они прибывают через Национальный аэропорт Минск.

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Начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко отметил, что визовые правила в Евросоюзе установлены по решению 28 государств, и сложно рассчитывать, что они будут изменены в зависимости от решения одной Беларуси. Однако во внешнеполитическом ведомстве надеются, что ЕС примет к сведению решение белорусских властей и последуют какие-то встречные шаги.
 
Сегодня МИД Беларуси опубликовал полный перечень государств, гражданам которых разрешили въезжать в Беларусь на пять суток без визы в соответствии с указом президента №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Всего в список вошли 80 стран:
 
 
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