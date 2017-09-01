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09. 01. 2017

В 2016 году белорусы продали валюты на $1,89 млрд больше, чем купили

За 2016 год население Беларуси продало наличной и безналичной валюты на 7 млрд 617 млн долларов в эквиваленте, а купило – 5 млрд 723 млн долларов. Чистая продажа иностранной валюты физлицами за январь-декабрь составила 1 млрд 894 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 9 января Национальным банком.

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Что касается субъектов хозяйствования – резидентов Беларуси, за прошлый год они продали на внутреннем валютном рынке порядка 16 млрд 142 млн долларов, а приобрели валюты на 16 млрд 349 млн. Чистая покупка валюты составила 206,08 млн долларов.
 
Нерезиденты Беларуси купили валюты на 215,8 млн долларов, а продали – 668,36 млн. Чистая продажа составила 452,54 млн долларов.
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