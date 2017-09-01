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09. 01. 2017

В БГУ умер 21-летний студент, который шел в деканат

В минувшую пятницу, 6 января, в Белорусском государственном университете произошел трагический случай: в здании столичного вуза умер 21-летний студент-четверокурсник, который обучался на факультете радиофизики и компьютерных технологий. Парень шел в деканат, чтобы получить направление на зачет, как внезапно почувствовал себя очень плохо.

В руководстве факультета подтвердили факт инцидента, пишет TUT.by. Когда студент  почувствовал себя нехорошо, ему на помощь поспешили вахтеры. Они позвонили в скорую помощь. Однако прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти молодого человека. Точную причину его смерти установят эксперты.
 
По неподтвержденной информации, ранее этот студент имел некоторые проблемы со здоровьем. 
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