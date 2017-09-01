Лента RSS
Подписаться на ленту
09 января 2017, понедельник, 21:28
-13°C
Завтра -11°C
-13°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,07
09. 01. 2017

В Полоцке суд приговорил хирурга к 2 годам ограничения свободы

В Полоцке суд приговорил хирурга больницы к двум годам ограничения свободы без направление в исправительное учреждение открытого типа и штрафу в 200 базовых величин. Его признали виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения.

Также осужденный не сможет заниматься врачебной деятельностью в течение пяти лет. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.
 
Во время судебного разбирательства выяснилось, что врач-хирург не провел в отношении малолетнего ребенка, доставленного в приемное отделение больницы, нужный объем исследований, который позволил бы установить правильный диагноз. В результате не было выявлено, что в пищеводе ребенка находится инородное тело. Это привело к увеличению длительности травмирующего воздействия попавшего внутрь предмета на органы и ткани ребенка вплоть до возникновения опасных для жизни осложнений, пишет БелТА.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сколько раз я тебе говорила: «Хватит быть таким дотошным!», а ты всё равно продолжаешь?!
- Восемь.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.