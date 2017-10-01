Реформа приема в вузы и ссузы: 4 ЦТ и новые сроки действия сертификатов

Девятого января 2017 года президент Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым в Беларуси изменились правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Теперь абитуриенты смогут сдавать централизованное тестирование сразу по четырем предметам, а срок действия сертификатов с набранными баллами продлевается до двух лет.

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Согласно указу главы государства, белорусские абитуриенты получат возможность сдавать четыре ЦТ, а подавать в приемные комиссии только три из них. Срок действия сертификатов с результатами прохождения ЦТ увеличивается с одного года до двух. Также вводится три резервных дня для сдачи централизованного тестирования (ранее был только один).

Помимо этого, выпускникам профильных классов педагогического направления смогут поступить в вуз на педагогические специальности, пройдя лишь собеседование. При этом срок отработки распределения для них увеличен до пяти лет.

Уравниваются и условия для абитуриентов, поступающих на сельскохозяйственные специальности. Они будут сдавать два вступительных испытания по профильным предметам — или в форме ЦТ, или в форме внутреннего экзамена в соответствующем учреждении образования. Ранее абитуриенты могли сдавать вступительные испытания или проходить ЦТ только в случае поступления в вузы сельскохозяйственного профиля на заочную форму обучения, во всех остальных случаях они проходили централизованное тестирование.