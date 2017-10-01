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10. 01. 2017

Из «заминированной» школы в Борисове эвакуировали более 340 человек

Более 340 учащихся и учителей было эвакуировано из средней школы №16 в Борисове после сообщения о минировании здания, полученном накануне днем, 9 января. Неизвестный сообщил, что в школе может произойти взрыв, и администрация учреждения образования сразу же эвакуировала 293 ребенка и 50 работников.

В Минском областном управлении МЧС отметили, что в результате обследования здания школы выяснилось, что взрывоопасных предметов там нет. В данный момент идет проверка по факту ложного сообщения об опасности. За это в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность.
 
Стоит отметить, что эту же школу «минировали» полгода назад, в июле 2016 года. Тогда из здания эвакуировали более 30 детей, которые находились в школьном лагере.
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