Указ президента: Беларусь вводит безвизовый режим для 80 стран

9 января 2017 года президент Александр Лукашенко подписал указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Согласно ему, граждане 80 стран смогут находиться в Беларуси без виз в течение пяти дней, если они прибывают в страну через Национальный аэропорт Минск.

Указ вступает в силу через месяц после официального опубликования. С этого момента граждане США, всех стран Европейского союза и других государств, которые благоприятны в миграционном плане или являются стратегическими партнерами Беларуси, получают право на безвизовый въезд в республику сроком до пяти суток.

При этом в документе отмечается, что безвизовый режим не будет распространяться на иностранных граждан, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также тех, кто собирается вылететь в российские аэропорты.

Что касается правил безвизового въезда в Беларусь, туристам нужно иметь действующий паспорт, нужную сумму денег (не меньше 2 базовых величин на 1 день пребывания) и медицинский страховой полис. При этом граждане некоторых государств должны иметь многократную визу ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию и авиабилеты с вылетом из Минска в течение 5 дней после въезда. Это касается граждан Китая, Индии, Вьетнама и других стран.