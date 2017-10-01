Мингорсуд оставил в силе приговор байкеру, сбившему сотрудника ГАИ

Во вторник, 10 января, судебная коллегия Мингорсуда пересмотрела приговор в отношении байкера Сергея Шевцова, который весной 2016 года сбил сотрудника ГАИ, и оставила его без изменения. Таким образом, осужденному придется отбывать ранее назначенное наказание – пять лет колонии общего режима.

Вдобавок мужчине нужно будет выплатить пострадавшему сотруднику милиции 30 тысяч рублей за моральный ущерб. Ранее суд Центрального района Минска признал Сергея Шевцова виновным в сопротивлении сотруднику милиции и нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

Резонансное ДТП случилось 18 апреля на пересечении улиц Независимости и Козлова. Водитель мотоцикла Suzuki Bandit выехал на трамвайные пути на красный сигнал светофора и блокировал движение транспорта. Сотрудник ГАИ это заметил и подошел к нарушителю. Однако в этот момент мотоциклист попытался уехать, потащив его за собой, а на перекрестке столкнулся с инкассаторским микроавтобусом.

Милиционер получил тяжелые травмы. Он перенес несколько операций, в том числе трепанацию черепа, и полтора месяца провел в коме. Сейчас он продолжает лечиться.