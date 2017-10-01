В Борисове «заминировали» школу, эвакуировали 343 человека‍

Днем 9 января 2017 года неизвестный человек сообщил о минировании школы №16 в Борисове, сообщили в Минском областном управлении МЧС. После получения тревожного сообщения администрация учебного заведения эвакуировала из здания 343 человек - 293 ученика и 50 преподавателей.

Лжеминер позвонил на вахту школы около 15:00, а спустя 20 минут здание уже опустело. Детей и взрослых временно разместили в расположенном рядом Доме офицеров, поскольку им было бы очень холодно стоять на улице в такую погоду.

На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые полностью обследовали школу и прилегающую территорию, но не нашли никаких взрывоопасных предметов. По факту ложного сообщения об опасности проводится проверка, личность звонившего устанавливается.