В минском аэропорту задержали чеченца, разыскиваемого за двойное убийство

В Национальном аэропорту Минск сотрудники пограничной службы, криминальной и транспортной милиции задержали чеченца, который разыскивается в России за двойное убийство женщин. Его арестовали во время посадки на рейс в Стамбул, сообщили сегодня, 10 января, в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Совместная спецоперация по розыску подозреваемого организовали после того, как из российской полиции пришла ориентировка. «Времени было мало, всего сутки, работали даже ночью. Имелись достоверные сведения, что подозреваемый предпримет попытку скрыться, что, в общем-то, и подтвердилось», - рассказал о ходе спецоперации заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД Виктор Юзефович. Правоохранители установили, что уроженец Чечни пытается вылететь в Стамбул, чтобы избежать уголовного преследования. Мужчина обвиняется в убийстве двух женщин в Республике Дагестан. В Беларусь он приехал на поезде из Москвы. Информация о задержании преступника передана российским правоохранителям, решается вопрос об экстрадиции.