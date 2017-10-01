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10. 01. 2017

В МЧС сообщили подробности ДТП со школьниками возле Столбцов

Источник фото: МЧС

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщили подробности сегодняшнего ДТП с маршруткой, в котором пострадало 10 пассажиров, в том числе 6 школьников, которые ехали в пионерский лагерь «Зубренок». Спасатели получили сообщение об аварии вблизи деревни Залужье Столбцовского района без четверти восемь утра.

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Работники МЧС выехали на место происшествия, поскольку требовалась их помощь в извлечении пострадавшего из машины. Как выяснилось позже, недалеко от Столбцов на трассе Брест-Минск столкнулмись два микроавтобуса - Mercedes Benz и маршрутка Mercedes Sprinter. В последнем автомобиле ехали водитель и 15 пассажировЮ в том числе группа детей из Брестской области. 
 
Школьников в дороге сопровождала учительница. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, травматический шок». Сами дети серьезно не пострадали. Однако их всех положили в детское отделение больницы. Таким образом, в больнице оказались 10 человек, остальные продолжили свой путь.
 
Водитель Mercedes Benz, житель Минска 1993 года рождения, отказался от госпитализации.
 

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