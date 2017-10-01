В Подмосковье застрелился белорус, играя в «русскую рулетку»

В подмосковной деревне Тимонино произошел трагический случай с 37-летним гражданином Беларуси. Во время пьянки мужчина решил сыграть с товарищем в «русскую рулетку» и проиграл, сообщают российские СМИ.

Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружили в одном из домов деревни Тимонино Волоколамского района вечером в понедельник, 9 января. Как оказалось, мужчина находился в гостях у приятеля, и во время совместного употребления спиртных напитков достал сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Белорус сделал несколько выстрелов в потолок, а затем предложил сыграть в «русскую рулетку» и выстрелил себе в висок. По данному факту проводится доследственная проверка. Оружие изъяли. В барабане находились четыре стреляные гильзы и три патрона.