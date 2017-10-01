В Кобрине председатель и бухгалтер ЖСК два года присваивали деньги жильцов

В Кобрине будут судить 36-летнюю председателя и 42-летнюю бухгалтера жилищных кооперативов, которые присваивали деньги жильцов. Женщина предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч.2 ст. 210 УК).

Кобринские следователи уже завершили расследование этого уголовного дела, а прокурор уже изучил материалы и передал их в суд. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, их имущество арестовано.

В 2016 году жильцы дома заподозрили руководство жилищного кооператива в противоправных действия, когда размеры ежемесячных взносов выросли, а денег на счету ЖСК оставалось все меньше и меньше. Люди избрали новых руководителей кооператива и проверили документацию за прошлые периоды. Обоснованность расходов не была подтверждена, в связи с чем они обратились в милицию.

В ходе разбирательства выяснилось, что с февраля 2014 года по апрель 2016-го председатель и бухгалтер перечисляли деньги жильцов на счета знакомых ИП, физических и юридических лиц, а затем обналичивали. Общий размер хищений превысил 19 800 рублей. Также следователи установили хищения более 8300 рублей в еще двух кооперативах, в которых работала бухгалтер.

Оказалось, что эта женщина завышала себе и председателю ЖСК зарплату, переводила деньги на счета магазинов за товары, покупаемые для себя и подельницы (мебель, строительный инвентарь, предметы интерьера).