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10. 01. 2017

В Витебске парень сексуально домогался в лифте до 15-летней школьницы

19-летний учащийся витебского колледжа нападал в подъездах на девочек и женщин, сексуально до них домогаясь. Его задержали после последнего нападения, которое произошло 9 января в многоэтажке на проспекте Черняховского. Парень зашел с 15-летней девочкой в лифт, где стал раздеваться и попытался совершить с ней действия сексуального характера.

Школьница не растерялась, она стала сопротивляться и громко звала на помощь. Нападавшему не удалось заблокировать лифт, и когда на последнем этаже двери кабины открылись, парень бросился бежать вниз по лестнице. После этого девочка позвонила в милицию и сообщила о нападении.
 
В УВД Витебского облисполкома сообщили, что в ходе расследования милиционеры опросили жильцов дома и выяснили, что в соседней подъезде похожий случай произошел с 28-летней женщиной. Через три часа правоохранители уже установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался учащийся одного из витебских колледжей 1997 г.р., который проживает в соседнем доме.
 
Милиционеры просят граждан, располагающих информацией о причастности этого парня к другим аналогичным преступлениям, обратиться в Первомайский РОВД Витебска или позвонить по номеру 102.
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