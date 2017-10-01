Белоруса не пустили в Литву из-за советской символики на машине

Литовские пограничники не пустили в страну 21-летнего белоруса из-за того, что на стекле его автомобиля Peugeot 405 красовалась наклейка с советской символикой, а именно: на ней был изображен серп и молот. Инцидент произошел в КПП «Райгардас» в понедельник, 9 января, сообщает государственная пограничная служба Литовской Республики.

Молодой человек намеревался попасть в Литву, но сотрудникам пограничной службы не понравилась наклейка на его автомобиле. Дело в том, что в Литве запрещена открытая демонстрация нацистской и коммунистической символики, если она не используется в научных, художественных или образовательных целях. За нарушение предусмотрен штраф от 150 до 300 евро.

Таким образом, белорус мог продолжить свой путь или пешком, или сняв наклейку с автомобиля. Он предпочел вернуться домой.