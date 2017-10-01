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10. 01. 2017

Родители заберут домой детей, попавших в ДТП по дороге в «Зубренок»

Источник фото: МЧС

Школьники из города Иваново (Брестская область), которые на маршрутном такси попали в ДТП в Столбцовском районе, вернутся домой. За ними уже выехали родители на транспорте из Иваново в Столбы. Взрослых сопровождает психолог, рассказал начальник отдела образования, спорта и туризма Ивановского райисполкома Григорий Сыса.

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Учащиеся в возрасте от 11 до 15 лет в сопровождении 33-летней учительницы ехали на маршрутке в пионерский лагерь «Зубренок». На трассе Брест-Минск под Столбцами машина попала в аварию. Всех шестерых школьников забрали в больницу для обследования, а педагога госпитализировали с травмами.
 
«Родители намерены забрать детей домой. Все-таки те побывали в нестандартной ситуации... наверное, пережили шок», - цитирует чиновника БелТА.
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