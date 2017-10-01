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10. 01. 2017

В Ганцевичах 12-летний воспитанник приюта пытался покончить с собой

Вечером 9 января в приюте при социально-педагогическом центре в Ганцевичах (Брестская область) 12-летний мальчик пытался совершить суицид. Подросток сейчас находится в барановичской реанимации в тяжелом состоянии.

Ганцевичские следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего в рамках проводимой проверки. Сообщается, что инцидент произошел около 20:30 в детском социальном приюте в Ганцевичах. Сотрудники СПЦ говорят, что семиклассник мог решиться на самоубийство из-за «неразделенной любви к девочке», однако мать мальчика отказывается верить в такую версию.
 
В приюте находилась и младшая сестра мальчика. Девочка нашла брата без сознания и стала звать на помощь. «Ганцавiцкi Час» пишет, что она сейчас находится в  стрессовом состоянии и просится домой.
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