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10. 01. 2017

Под Миорами пенсионерка подожгла себя и дом, пытаясь растопить печь

Источник фото: МЧС

Вечером 9 января в деревне Слобода Миорского района из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар. Как выяснили сотрудники МЧС, 70-летняя женщина подожгла себя и дом, пытаясь растопить печь.

Около 18:00 хозяин дома позвонил в МЧС и сообщил о пожаре. Когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша дома уже частично обрушилась, наблюдалось открытое горение. 70-летние супруги успели вовремя покинуть дом и стояли на улице. Медики скорой помощи осмотрели пожилую женщину и отвезли ее в Миорскую больницу с ожогом руки и голени (5% тела).
 
Выяснилось, что при растопке печи на пенсионерке загорелась одежда. Она попыталась сбить пламя, но огонь перебросился на шторы, обои и быстро распространился по всему дому. Для дальнейшего проживания дом непригоден – пожар уничтожил крышу, потолочное перекрытие, повредил стены. Хозяева будут проживать у дочери в Верхнедвинске.
 
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