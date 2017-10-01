Лента RSS
Подписаться на ленту
10 января 2017, вторник, 20:12
-9°C
Завтра -7°C
-9°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,08
10. 01. 2017

Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф

Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

смотрите также МИД: удешевить шенген для белорусов мешает реадмиссия
Он обратил внимание, что за такое нарушение законодательством предусмотрена административная ответственность по ст. 23.55 КоАП, которая влечет наложение административного взыскания в виде штрафа или предупреждения с депортацией или без нее. Решение в каждом случае будет принимать должностное лицо, которое на это уполномочено, отметил Алексей Бегун.
 
При этом будут учитываться непредвиденные обстоятельства, в которых могут оказаться иностранные туристы, например, когда человека госпитализируют в больницу. В такой ситуации нужно будет предъявить подтверждающие документы.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.