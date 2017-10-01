Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф

Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

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Он обратил внимание, что за такое нарушение законодательством предусмотрена административная ответственность по ст. 23.55 КоАП, которая влечет наложение административного взыскания в виде штрафа или предупреждения с депортацией или без нее. Решение в каждом случае будет принимать должностное лицо, которое на это уполномочено, отметил Алексей Бегун.

При этом будут учитываться непредвиденные обстоятельства, в которых могут оказаться иностранные туристы, например, когда человека госпитализируют в больницу. В такой ситуации нужно будет предъявить подтверждающие документы.