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10. 01. 2017

Белорусов пытаются представить людьми "без рода и племени" - Лукашенко

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

На церемонии вручения премий выдающимся белорусам во вторник, 10 января, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наших граждан пытаются представить как людей «без рода и племени». По его словам, многим в мире не нравится, что Беларусь приобрела независимость в 90-х годах и сейчас живет своим умом и трудом.

Глава государства отметил, что призванием людей культуры и искусства является противостояние лжи и лицемерию, а также развитие духовного богатства республики. Именно на поле культуры, по мнению Александра Лукашенко, происходят основные битвы за ценности, традиции и идеалы. А общей задачей нынешнего поколения белорусов является сохранение страны и передача ее потомкам свободной и независимой.
 
Александр Лукашенко отметил, что сегодняшние лауреаты заслуживают самых теплых слов. Почетных наград удостоились педагоги и художники, писатели и журналисты, врачи и люди духовного звания, спортсмены и тренеры.
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