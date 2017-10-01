МВД Беларуси прокомментировало исчезновение 24 студентов из Бангладеш

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун прокомментировал ситуацию с пропажей 24 студентов из Бангладеш из Белорусского государственного экономического университета. По его словам, правоохранительные органы Беларуси вместе с миграционными службами России и ЕС проводят проверку по факту нелегальной миграции.

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«Мы обобщаем информацию в отношении данной группы лиц, выявляем каналы, которыми они воспользовались. Есть основания полагать, что это нелегальная миграция, и в ближайшее время мы намерены пресечь этот канал», - цитирует его БелТА

Накануне стало известно, что в Минске пропали 24 гражданина Бангладеш, которые обучались на факультете довузовского образования БГЭУ. По сведениям МВД, часть студентов выехала в Россию, а часть – покинула места проживания, оставив свои паспорта и другие документы в вузе. Некоторых из них выявили на украинском участке границы, кто-то уехал в Евросоюз.

В последние годы в Беларуси фиксируются попытки легализации мигрантов с использованием студенческих каналов. В связи с этим выявляются риски, связанные с либерализацией процедуры приглашения граждан из стран повышенного миграционного риска для получения образования в Беларуси, чтобы сделать определенные выводы, заключил Алексей Бегун.