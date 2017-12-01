Лжеконтролеры «Энергосбыта» ходили по домам в Полоцке‍

Неизвестные люди под видом работников «Энергосбыта» ходили по домам в Полоцке. Цель визита лжеконтролеров пока не установлена, краж или иных преступлений они не совершили, сообщили в Полоцком отделении филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго».

Несколько раз контролерами энергоснабжающей организации представлялись две женщины. Они просили граждан предъявить документы об оплате электроэнергии и якобы проверяли показания счетчиков.

Представители «Витебскэнерго» обращают внимание на то, что работники филиала работают в форменной одежде и имеют при себе служебные удостоверения в форме бейджа, который расположен на одежде и доступен для обозрения. Если на пороге дома появился сотрудник «Энергосбыта» без документов, граждан просят не пускать их в квартиры и сразу же звонить в милицию.