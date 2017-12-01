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12. 01. 2017

С 1 февраля «Белтелеком» отключит коммутируемый доступ в интернет

С первого февраля 2017 года РУП «Белтелеком» перестанет предоставлять абонентам услугу «Коммутируемый беспарольный доступ в сеть Интернет» (dial-up) и «Коммутируемый доступ в сеть Интернет с использованием предоплаченных Интернет-карт». Представителя предприятия отметили, что услуга dial-up не пользуется популярностью у населения.

Таким образом, с 1 февраля белорусы не смогут получить доступ в интернет с помощью компьютера, модема и телефонной линии. По данным «Белтелекома», в ноябре прошлого года dial-up воспользовались только 5 процентов пользователей. Взамен этого абонентам предложили пользоваться другими предложениями с более высокой скоростью доступа.
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