Опубликовал указ об изменении правил приема в вузы и ссузы Беларуси

12 января 2017 года на Национальном правовом интернет-портале был опубликован президентский указ №4, который изменил правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования Беларуси. Изменения в основном касаются централизованного тестирования.

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В частности, абитуриенты теперь смогут сдавать ЦТ по четырем учебным предметам (ранее – три) и предоставлять в приемные комиссии вузов и ссузов результаты трех из четырех испытаний. Срок действия сертификатов с набранными на централизованном тестировании баллами продлили с одного до двух лет.

Еще одним нововведением является то, что резервных дней для сдачи ЦТ будет три (до этого – один). Эти дни могут использовать абитуриенты, которые не смогли явиться на ЦТ в основные дни по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).