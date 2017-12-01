СК: минчанину, напавшему 1 января на милиционера, предъявили обвинение

Жителю Минска, который в новогоднюю ночь напал на сотрудника милиции и попытался отобрать у него табельное оружие, предъявили обвинение. Об этом в четверг, 12 января, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич по итогам доклада президенту Александру Лукашенко.

По его словам, минчанин обвиняется в оказании сопротивления сотруднику милиции, выполняющему служебные обязанности по охране общественного порядка. Мужчина находится в больнице, но в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Иван Носкевич отметил, что глава государства обратил внимание на расследование этого дела и подчеркнул, что никто не вправе оказывать сопротивление милиционерам и тем более применять к ним насилие, поскольку это может повлечь применение оружия.

Как ранее сообщал Телеграф, инцидент произошел рано утром 1 января в подъезде дома на проспекте Любимова в Минске. В милицию сообщили, что в одной из квартир находится шумная компания, которая мешает отдыхать соседям. Прибывший на место вызова милиционер встретился с пьяным молодым человеком, вышедшим из квартиры, и попытался его вразумить. Но тот нанес правоохранителю несколько ударов в область головы и груди и попытался отобрать его табельное оружие.

Милиционер предупредил о возможном применении оружия, но это не остановило мужчину. В ходе дальнейшей борьбы он сделал несколько выстрелов – предупредительный и еще два в сторону агрессора. Мужчина получил сквозные ранения в области груди и стопы, а у милиционера диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие травмы. Их обоих забрали в больницу.