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12. 01. 2017

Молодожены ехали из Пинска в Данию и погибли в ДТП в Польше

Молодая семейная пара, белоруска и датчанин, ехали на легковом автомобиле Opel Corsa из Пинска в Данию. Они собирались переехать на место жительства супруга. На территории Польши на участке трассы А4 под Вроцлавом они врезались в грузовик и погибли, сообщают польские СМИ.

Дорожная авария произошла поздно вечером 11 января недалеко от Вроцлава. За рулем автомобиля Opel находился житель Дании, рядом сидела его супруга, 27-летняя жительница Пинска. По предварительным данным, мужчина не заметил грузовик, который остановился на дороге, и въехал в него. Правоохранители утверждают, что водитель фуры обозначил машину надлежащим образом.
 
Молодожены получили тяжелые травмы и скончались на месте. 
 
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