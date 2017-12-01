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12. 01. 2017

Жительницу Гродно осудили за пикантную фотографию в соцсети

В Гродно местную жительницу осудили за распространение порнографии, приговорив к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год. Такое решение в четверг, 12 января, вынес суд Октябрьского района Гродно.

На суде выяснилось, что женщина увидела в социальной сети фотографию с пикантным содержанием, на которой парень и две девушки изображают занятие сексом в акробатических позах, и сохранила к себе в альбом. По ее словам, она пользовалась старым телефоном с маленьким экраном и не видела, что на нем видна часть мужского полового органа. Этот снимок заметили сотрудники милиции и отправили его на экспертизу.
 
Эксперты пришли к выводу, что изображение носит порнографический характер. В результате в отношении жительницы Гродно возбудили уголовное дело за хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов с использованием интернета.
 
К тому же ей нужно уплатить 30 базовых величин, что эквивалентно 690 руб., в качестве компенсации судебных расходов. Также женщина лишилась "орудия преступления" - того самого телефона, с помощью которого она сохранила злосчастный снимок. "Фотография сделана красиво, видно, что это постановка. Ничего отталкивающего там нет. Для меня — это скорее эротика, а не порнография", - рассказала s13.ru осужденная.
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