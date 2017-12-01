Жительницу Гродно осудили за пикантную фотографию в соцсети

В Гродно местную жительницу осудили за распространение порнографии, приговорив к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год. Такое решение в четверг, 12 января, вынес суд Октябрьского района Гродно.

На суде выяснилось, что женщина увидела в социальной сети фотографию с пикантным содержанием, на которой парень и две девушки изображают занятие сексом в акробатических позах, и сохранила к себе в альбом. По ее словам, она пользовалась старым телефоном с маленьким экраном и не видела, что на нем видна часть мужского полового органа. Этот снимок заметили сотрудники милиции и отправили его на экспертизу.

Эксперты пришли к выводу, что изображение носит порнографический характер. В результате в отношении жительницы Гродно возбудили уголовное дело за хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов с использованием интернета.