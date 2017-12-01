12 января 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал раскрыть жестокое убийство бизнесмена в Березино. На встрече с главой государства председатель Следственного комитета Иван Новскевич сообщил, что подозреваемый еще не установлен.

Заслушивая доклад главы СК Беларуси, Александр Лукашенко поинтересовался результатами расследования наиболее резонансных уголовных дел, обратив особое внимание на необходимость раскрытия жестокого убийства бизнесмена в Березино. По его словам, «это вопрос чести».

По словам Ивана Носкевича, расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», в данный момент продолжается. Следователи проверяют различные версии произошедшего и продолжают устанавливать личность убийцы.

Это преступление произошло утром 26 сентября 2016 года под Березино. Бизнесмена Сергея Метельского, который был одним из богатейших жителей города, убили и сожгли в собственном автомобиле Audi Q-5.