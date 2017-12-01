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12. 01. 2017

Лукашенко потребовал раскрыть жестокое убийство бизнесмена в Березино

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

12 января 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал раскрыть жестокое убийство бизнесмена в Березино. На встрече с главой государства председатель Следственного комитета Иван Новскевич сообщил, что подозреваемый еще не установлен.

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Заслушивая доклад главы СК Беларуси, Александр Лукашенко поинтересовался результатами расследования наиболее резонансных уголовных дел, обратив особое внимание на необходимость раскрытия жестокого убийства бизнесмена в Березино. По его словам, «это вопрос чести».
 
По словам Ивана Носкевича, расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», в данный момент продолжается. Следователи проверяют различные версии произошедшего и продолжают устанавливать личность убийцы.
 
Это преступление произошло утром 26 сентября 2016 года под Березино. Бизнесмена Сергея Метельского, который был одним из богатейших жителей города, убили и сожгли в собственном автомобиле Audi Q-5. 
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