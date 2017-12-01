Польские пограничники вернули в Беларусь таджика, порвавшего паспорт

Польские пограничники вернули в Беларусь 24-летнего таджика, который на белорусско-польской границе порвал собственный паспорт, надеясь получить статус беженца в Польше. Об инциденте, произошедшем 11 января, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

Нарушители задержали в железнодорожном пункте пропуска «Брест» при оформлении на въезд в Беларусь поезда, который следовал из Тересполя в Брест. В ходе разбирательства выяснилось, что при въезде в Польшу гражданин Таджикистана умышленно разорвал свой паспорт, надеясь получить статус беженца. После этого пограничники вернули мужчину обратно в Беларусь.

Иностранца поместили в изолятор временного содержания для разбирательства. Ему грозит административная ответственность по ст.23.31 КоАП (нарушение режима государственной границы). Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф до 20 базовых величин с депортацией или без неё.