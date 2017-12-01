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12. 01. 2017

Синоптики: в выходные до +2°C, а на следующей недели снова похолодает

До конца этой недели в Беларуси ожидается неустойчивая погода, сообщили в Республиканском гидрометцентре. Теплые воздушные массы принесут оттепель – в выходные местами будет плюсовая температура воздуха.

В пятницу, 13 января, в Беларуси будет пасмурно. В большинстве районов пройдет снег, мокрый снег, местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер южный, порывистый. Ночью термометр покажет 1-8 градусов ниже нуля, днем будет минус 3 – плюс 2.
 
В субботу, 14 января, на большей части Беларуси снова пройдет снег, мокрый снег, на Гомельщине – с дождем, местами налипание мокрого снега, туман, гололедица на дорогах. По северо-востоку будет дуть сильный порывистый ветер. Ночью температур воздуха составит 0 – минус 5 градусов, днем – минус 3 – плюс 2.
 
В воскресенье, 15 января, характер погоды практически останется прежним – кратковременный мокрый снег во многих районах страны, ночью будет минус 2-7 градусов, днем – от 0 до минус 5.
 
В начале следующей недели температура воздуха начнет снова снижаться, во вторник-среду ночью ожидается мороз до 15-18 градусов.
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