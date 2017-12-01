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12. 01. 2017

В Гродно пациентка подралась с заведующей поликлиникой

В Гродно 35-летняя пациентка пришла на прием к заведующей поликлиникой и напала на нее, в результате чего стала фигурантом уголовного дела. Как сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома, пациентка нанесла ей один удар рукой и дважды ударила медицинской картой по голове.

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Все началось с того, что жительница Гродно 1981 года рождения проходила медицинское обследование. После сдачи анализов она отправилась на личный прием к заведующей поликлиникой. Однако беседа не задалась: пациентка вела себя агрессивно, а затем и вовсе напала на врача, которая значительно старше ее. Заведующая получила легкие телесные повреждения - ссадину и кровоподтек на левом виске.
 
Действия несдержанной женщины были квалифицированы как насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности (ч. 1 ст. 366 УК). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа и до лишения свободы на срок до пяти лет.
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