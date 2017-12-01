В 2016 году безработных в Беларуси стало меньше на 8 тыс. человек

В 2016 году количество безработных белорусов, официально зарегистрированных в органах по труду и занятости, сократилось на 8,1 тыс. человек, или на 18,5%. И эта цифра снижается девять месяцев подряд, начиная с мая. По данным Министерства труда и социальной защиты, 1 мая в Беларуси насчитывалось 53,8 тыс. безработных, а к 1 января 2017 года их уменьшилось до 35,3 тыс.

По состоянию на 1 января наниматели подали в госслужбу занятости сведения о наличии 36 тыс. свободных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился за год с 1,5 до 1 безработного на 1 вакансию. Общий уровень безработицы в Беларуси составляет 0,8% к общему числу экономически активного населения.

При этом ситуация в сфере занятости и безработицы характеризуется снижением числа обращений в службу занятости за содействием в трудоустройстве: в 2016 году к специалистам обратилось 239,2 тыс. человек (на 4,6% меньше, чем в 2015-м). На учет в качестве безработных поставили 167,6 тыс. человек (на 7,9% меньше).