Макей считает «сырым» договор о зоне свободной торговли услугами в СНГ

На заседании Совета постоянных полномочных представителей Содружества Независимых Государств в четверг, 12.01.2017 года, в Минске министр иностранных дел Владимир Макей заявил о необходимости решения задачи по формированию единого рынка госзакупок и созданию зоны свободной торговли услугами в рамках СНГ. Также он предложил пересмотреть договорно-правовую базу Содружества.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил на совещании, что белорусская сторона рассчитывает на содействие России, которая будет председательствовать в СНГ в 2017 году, в вопросе подписания соглашения о зоне свободной торговли услугами в рамках Содружества. Он обратил внимание на разногласия сторон, которые не должны помешать завершить работу.

«Убежден, что российские коллеги помогут найти компромисс, и в 2017 году мы выйдем на подписание соглашения», - отметил Владимир Макей. Он уточнил, что проект соглашения о зоне свободной торговли еще «сырой», но важность этого документа «чрезвычайно высока».

Кроме того, Беларусь выступает за серьезный пересмотр правовой базы Содружества, а также за дальнейшее развитие интеграционных процессов. «Надо поменьше заниматься голословными заявлениями, а принимать решения, которые приносят конкретную отдачу в деятельности СНГ», - подчеркнул министр.