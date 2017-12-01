Лукашенко внес изменения в «декрет о тунеядстве»

В Беларуси откорректирован декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который стал известен в народе как «декрет о тунеядстве». Изменения в этом документе предусмотрены декретом №1, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня, 12 января.

В пресс-службе главы государстве отметили, что декрет №1 уточнил перечень периодов деятельности, в течение которых граждане признаются участвующими в финансировании государственных расходов. В частности, к лицам, которым не нужно платить сбор в размере 20 базовых величин, отнесены граждане в период прохождения альтернативной службы, в составе спортивных команд (национальной или сборной команды), а также при применении к ним мер по обеспечению безопасности, не позволявших участвовать в финансировании госрасходов.

Граждане, которые состоят на учете безработных, или проходят обучение по направлению органа по труду, занятости и социальной защите, не будут признаваться тунеядцами только при отсутствии нарушений ими обязанностей в области занятости населения. Также в декрете отмечается, что от сбора будут освобождаться лица, которые воспитывают детей в возрасте до 7 лет, если ребенок не получает дошкольное образование.

Кроме того, местные органами власти наделяются правом освобождать граждан от уплаты сбора, если те находятся в трудной жизненной ситуации. Также срок отправления извещений плательщикам сбора переносится с 1 ноября 2016 года на 20 января 2017 года, а срок уплаты сбора - с 1 декабря 2016 года на 20 февраля 2017 года.