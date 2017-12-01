Жительнице Гродно дали 2 года с отсрочкой и штраф за порнокартинку в "ВК"

12 января 2017 года суд Октябрьского района Гродно вынес приговор в отношении местной жительницы Дианы Сельвановой, которая разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографию порнографического содержания. Молодую женщину обвинили в «сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям».

Все началось с того, что жительница Гродно увидела в одной из групп во «Вконтакте» фотографию, на которой две женщины и мужчина занимаются сексом в акробатических позах. Она сохранила ее к себе в альбом, а через полгода к ней домой постучался милиционер. Женщина пояснила, что на старом телефоне она не рассмотрела, что на фото виден мужской половой орган.

Фотографию отправили на экспертизу, и специалисты увидели на ней «фрагмент сцены группового орально-генитального контакта с вульгарно-натуралистической, омерзительно-циничной, непристойной фиксацией половых сношений, самоцельной, умышленной демонстрацией большей частью обнаженных гениталий, антиэстетических сцен полового акта, сексуальных извращений, которые не соответствуют нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, ставя ее на уровень проявления животных инстинктов». А с точки зрения обвиняемой этот снимок был сделан красиво, и отталкивающего в нем ничего нет.

Диану Сельванову осудили за хранение с целью распространения и распространение порноматериалов с использованием интернета. Ее приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой на один год, штрафу в размере 690 рублей. Женщина не собирается обжаловать приговор: «Пусть это будет на совести тех, кто вынес такое решение».