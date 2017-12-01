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12. 01. 2017

Сбербанк инвестирует в белорусскую недвижимость более 100 млн долларов

Российский Сбербанк намерен инвестировать более 100 миллионов долларов в объекты недвижимости в Беларуси, чтобы потом их продать. Об этом сегодня, 12 января, сообщил председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф после встречи с президентом Александром Лукашенко.

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Герман Греф отметил, что в ходе встречи с главой государства были найдены подходы к решению проблем с проектами, которые финансировались Сбербанком и оказались в сложной ситуации, пишет БелТА. «Мы получили полную поддержку со стороны президента Беларуси и взяли на себя обязательства по дофинансированию», - сообщил он.
 
Кроме того, российский банк проинвестирует на сумму более 100 миллионов долларов объекты недвижимости с последующей их продажей. По словам Грефа, после решения сегодняшних вопросов с Александром Лукашенко Сбербанк может приступить к новой стадии развития в Беларуси.
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