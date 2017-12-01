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12. 01. 2017

В Гомеле женщина украла урну с пожертвованиями для больного ребенка

В торговом центре «Волотовской» в Гомеле неизвестная женщина похитила урну с пожертвованиями, которые собирали на лечение девочки, больной раком. После того, как эту информация распространилась в интернете, сотрудники милиции начали проверку по факту кражи.

Инцидент произошел еще в декабре 2016 года, и момент похищения урны для пожертвований попал в камеру видеонаблюдения. Речь шла о сборе денег для лечения трехлетней Киры Куруленко, которая борется с онкологическим заболеванием. 12 января несколько интернет-ресурсов сообщили  о краже этой урны из торгового центра, после чего гомельские милиционеры начали проверку. Родители ребенка пока не писали заявление в правоохранительные органы.
 
Сообщается, что пропажу ящика с деньгами заметили волонтеры и обратились к администрации магазина, чтобы просмотреть видеозаписи с камеры наблюдения. И нашли момент кражи: женщина некоторое время выжидала момент, пока рядом не окажется покупателей, делая вид, что ее заинтересовал товар на витринах. Затем она схватила урну, спрятала ее в заранее приготовленный пакет и скрылась. 
 

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