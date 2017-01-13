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13. 01. 2017

Сбербанк инвестирует более $100 млн в белорусскую недвижимость‍

Российский Сбербанк собирается инвестировать более 100 миллионов долларов в объекты недвижимости в Беларуси, которые в дальнейшем будут проданы. Об этом заявил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, который 12 января встретился с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

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Он отметил, что Сбербанк примет участие в дофинансировании сложных проектов, по которым нужна поддержка со стороны властей Беларуси. Эти объекты недвижимости будут реализованы на рынке в течение ближайших двух лет. 
 
«Сегодня мы обговорили и нашли подходы к решению практически всех проблем, сложившихся в части тех сложных проектов, которые нами финансировались и оказались в сложной ситуации», - рассказал журналистам Герман Греф. По его словам, Сбербанк заручился полной поддержкой Лукашенко и взял на себя обязательства по дофинансированию этих проектов.
 
По его словам, после решения вопросов с Александром Лукашенко Сбербанк готов перейти к новой стадии развития на банковском рынке в Беларуси.
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