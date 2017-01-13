Следователи ищут очевидцев смертельного наезда на женщину в Могилеве

В Могилеве следователи разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия на улице Ленинской, в котором в результате наезда автомобиля погибла женщина-пешеход. Об этом в пятницу, 13 января, сообщила представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По ее словам, ДТП произошло около 23:35 24 декабря 2016 года в районе дома №89 по улице Ленинской в Могилеве. Водитель автомобиля Dacia Logan двигался в направлении проспекта Мира, проявил невнимательность и сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая от полученных травм скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. Они установили, что в этом автомобиле находилось 6 человек, которые могут помочь установить обстоятельства ДТП.

Сотрудники СК просят этих граждан и других очевидцев произошедшего позвонить по телефонам: 8 (0222) 23-05-00; 298-262; +375 (33) 399-40-04 (МТС).