Минэнерго РФ оценило убытки Беларуси от обнуления пошлины на экспорт нефти

Министерство энергетики России оценило убытки Минска в результате обнуления экспортной пошлины на нефть, которое предлагает осуществить Министерство финансов РФ. Сейчас этот вопрос активно обсуждается: российский Минфин выступает за отмены пошлины на экспорт нефти в 2018 году, а Минэнерго хочет отложить принятие решения как минимум до 2020 года.

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По прогнозам экспертов Минэнерго, этот шаг осложнит отношения с Беларусью, которая может лишиться 96 млрд российских рублей, или около 1,6 млрд долларов в перерасчете на нынешний курс российского рубля, пишет «Коммерсант» . Дело в том, что в данный момент Беларусь импортирует российскую нефть без пошлины, а взимания от экспорта перечисляет в свой бюджет. Отмена пошлины приведет к увеличению налога на добычу полезных ископаемых, что в свою очередь спровоцирует рост цен на нефть для Беларуси.

В самой России, по прогнозам Министерства энергетики, из-за обнуления экспортной пошлины на нефть ожидается дефицит топлива на внутреннем рынке и падение объемов нефтепереработки на 20%, что приведет к закрытию ряда российских нефтеперерабатывающих предприятий. Отмечается, что маржа переработки может снизиться с 2,7 тыс. руб. за тонну до 1 тыс. руб., и нефтяникам станет менее выгодно перерабатывать нефть, чем отправлять ее на экспорт.

В связи с этим Минэнерго просит «обеспечить стабильный налоговый режим» для отрасли.