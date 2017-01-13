Лента RSS
Подписаться на ленту
13 января 2017, пятница, 13:20
-1°C
Завтра -1°C
-1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
13. 01. 2017

В гомельской школе на елке развесили живых петухов - фото

Источник фото: gomel.today

Белорусских зоозащитников взбудоражила история с елкой в гомельской школе №1, которая накануне Нового года была украшена живыми петухами в клетках. Они написали жалобы в ряд ведомств - Гомельский горисполком, Минобразования, Палату представителей, требуя наказать руководство школы и запретить организацию таких выставок с участием животных.

Как многим известно, по восточному календарю 2017 год считается годом Петуха. Директор этой школы Татьяна Суторьма рассказала, что птицы в клетках были вывешены на елку всего на один день в рамках мероприятия «Елки мира». По ее словам, петухов привезли незадолго до начала праздничного концерта, а затем увезли обратно, пишет gomel.today. Инициатором акции с птицами был Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира.
 
История с елкой, украшенной живыми петухами, облетела социальные сети. Вскоре ею заинтересовались защитники животных. Они написали жалобы в органы власти, заявляя, что подобная такая демонстрация животных не воспитывает у молодежи доброту и ответственность.
 

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.