Лукашенко уточнил категории «тунеядцев» и сроки уплаты сбора

12 января 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в «декрет о тунеядстве», который носит официальное название «О предупреждении социального иждивенчества», подписав декрет №1. Этот документ уточнил списки граждан, освобождаемых от возмещения государственных расходов или, наоборот, обязанных платить сбор, а также срок его уплаты в бюджет.

Теперь к тунеядцам не будут относиться спортсмены, которые выступают в составе национальной или сборной команды Беларуси, а также граждане, проходящие альтернативную службу. Родители, воспитывающие детей в возрасте до семи лет, освобождаются от уплаты налога только в том случае, если их ребенок не посещает дошкольные учреждения.

Кроме того, люди, состоящие на учете безработных либо обучающиеся по направлению органа по труду, занятости и социальной защите, будут обязаны платить сбор, если они нарушают обязанности в области занятости населения. Местным органам власти разрешено освобождать от уплаты сбора граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Также изменился срок отправления извещений плательщикам сбора и срок уплаты налога. Так, налоговые органы будут рассылать уведомления до 20 января 2017 года, а уплатить сбор нужно до 20 февраля 2017 года.