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13. 01. 2017

В Борисове неизвестный разобрал стену торгового павильона и украл товар

В Борисове сотрудники милиции ищут злоумышленника, который ограбил торговый павильон на вещевом рынке «Стадион». Кража произошла в период с 10 по 12 января, сообщили сегодня в Управлении внутренних дел Минского облисполкома.

Подозреваемый повредил заднюю стену торгового павильона и проник внутрь. Он вынес оттуда товар общей стоимостью 1000 долларов – две дубленки, два пальто, куртку и другое имущество. Заявление о краже поступило от индивидуального предпринимателя.
 
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса.
 
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МВД
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