Под Рогачевом женщина на Nissan врезалась в фуру и погибла

В ДТП в Рогачевском районе погибла 59-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan Note, которая столкнулась с фурой МАN. Как сообщили в ГАИ Гомельской области, трагическое происшествие случилось в десятом часу утра 12 января на автодороге Кричев - Бобруйск – Ивацевичи, недалеко от деревни Виков.

Жительница деревни Гадиловичи на легковом автомобиле Nissan ехала в сторону Рогачева. При завершении обгона она возвращалась в свою полосу, но зацепила правую обочину. Затем ее выбросило на встречную полосу, где она попала прямо под грузовик MAN.

В результате столкновения водитель получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.