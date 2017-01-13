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13. 01. 2017

Под Рогачевом женщина на Nissan врезалась в фуру и погибла

Источник фото: УВД Гомельского облисполкома

В ДТП в Рогачевском районе погибла 59-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan Note, которая столкнулась с фурой МАN. Как сообщили в ГАИ Гомельской области, трагическое происшествие случилось в десятом часу утра 12 января на автодороге Кричев - Бобруйск – Ивацевичи, недалеко от деревни Виков.

Жительница деревни Гадиловичи на легковом автомобиле Nissan ехала в сторону Рогачева. При завершении обгона она возвращалась в свою полосу, но зацепила правую обочину. Затем ее выбросило на встречную полосу, где она попала прямо под грузовик MAN.
 
В результате столкновения водитель получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. 
 

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