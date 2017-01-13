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13. 01. 2017

Брестчанка пыталась ввезти из Польши 20 золотых слитков, спрятав их в машине

Источник фото: ГТК

Жительница Бреста пыталась вывезти из Польши без декларирования двадцать слитков из золота 999,9 пробы массой 1 г каждый. Таможенники обнаружили спрятанное золото и начали административный процесс в отношении нарушительницы, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси в пятницу, 12 января.

Женщина пересекала польско-белорусскую границу на автомобиле Hyundai. В пункте таможенного оформления «Варшавский мост» она выбрала «зеленый» коридор, который предназначается для тех, кому не нужно декларировать товары. Во время досмотра машины таможенники нашли в нише 20 золотых слитков. Общая стоимость золота составила более 850 евро.
 
Незаконно перемещаемые через границу слитки изъяли до решения суда.
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