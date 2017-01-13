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13. 01. 2017

Белгидромет предупреждает о сильном мокром снеге 14 января

Утром и днем в субботу, 14 января, во многих районах Беларуси и в Минске ожидается сильный мокрый снег, сообщают синоптики Белгидрометцентра. Местами возможно налипание снега, слабый туман и гололедица на дорогах. В связи с непогодой в республике на завтра объявлен оранжевый уровень опасности.

Ветер будет южного направления, порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью составит 1-7 градусов мороза, днем термометр покажет от минус 3 до плюс 2 градусов. Завтра днем в Минске ожидается 0 – минус 2.
 
В воскресенье, 15 января, на большей части Беларуси пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью минус 2-8 градусов, максимальная днем – от 0 до минус 5.
 
А в начале следующей недели температура воздуха снова начнет снижаться.
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